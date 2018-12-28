Çiftçi, tarımsal destek ve kredilerde düzenleme istiyor
24 dakika önce
Adana Çiftçiler Birliği, 2019'a girerken yayınladığı "Tarım Raporu" ile tarımsal desteklemelerde ve zirai kredilerde köklü düzenlemeler yapılmasını istedi.
Adana
Çiftçiler Birliği, 2019'a girerken yayınladığı "Tarım Raporu" ile tarımsal desteklemelerde ve zirai kredilerde köklü düzenlemeler yapılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:00
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