Son Dakika Haberleri: Çiftçi, tarımsal destek ve kredilerde düzenleme istiyor

Çiftçi, tarımsal destek ve kredilerde düzenleme istiyor

24 dakika önce

Adana Çiftçiler Birliği, 2019'a girerken yayınladığı "Tarım Raporu" ile tarımsal desteklemelerde ve zirai kredilerde köklü düzenlemeler yapılmasını istedi.

Çiftçi, tarımsal destek ve kredilerde düzenleme istiyor, System.String[]
Adana Çiftçiler Birliği, 2019'a girerken yayınladığı "Tarım Raporu" ile tarımsal desteklemelerde ve zirai kredilerde köklü düzenlemeler yapılmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:00 

Adana, Ekonomi
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