Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ezine
ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Körüktaşı köyünde İsmail Derya'ya ait tarlada meydana geldi. Tarlasını süren İsmail Derya'yı traktör üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Derya'nın traktör üzerinde ölü olduğu belirlendi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlatırken, Derya'nın cenazesi öğlen köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.
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