Son Dakika Haberleri: Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu
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Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu

5 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu.

Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çiftçi İsmail Derya (64), tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Körüktaşı köyünde İsmail Derya'ya ait tarlada meydana geldi. Tarlasını süren İsmail Derya'yı traktör üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Derya'nın traktör üzerinde ölü olduğu belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Derya'nın cenazesi öğlen köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.


Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
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