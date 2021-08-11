Çiftçi, tepki çeken 'aşı' paylaşımını kaldırdı - Son Dakika

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı 'aşı' paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından "Sevgili hemşerilerim aşı olmayan personellerimizi ücretsiz izne ayıracağız. Ayrıca sırası gelip aşı olmayan vatandaşlarımızı Belediye hizmet binamıza ve Belediye müştemilatlarına almayacağız. Çünkü biz onları onlardan fazla düşünüyoruz. Lütfen sırası gelen herkes aşı olsun. Tekrar kapanma ve kısıtlama istemiyoruz. Veriler gösteriyor ki hastanede yatanların çoğu aşı olmayan kardeşlerimiz. Kapanma yada kısıtlama olmaması adına tekrar ediyorum, lütfen aşınızı olun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımı yaptı.

Çiftçi, paylaşımını vatandaşların verdiği tepki üzerine paylaşımdan kaldırdı. - NEVŞEHİR