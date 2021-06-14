Çiftçi umudunu buğdaya bağladı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde son günlerdeki yağışların buğday rekoltesine olumlu yansıyacağı belirtiliyor. 1 dönümden alınan buğday rekoltesinin geçen yıla nazaran yüzde 25 oranında artış göstermesi bekleniyor.

Yenişehir'de yaklaşık 120 bin dönüm alana ekimi yapılan buğdayda rekolte artışı beklentisi son yağışlarla birlikte daha da arttı. Yenişehir Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş, bu yıl kalite ve verim artışı beklediklerini söyledi. Sadi Aktaş, geçen yıl 300 kilo rekolte elde edilen kıraç arazilerde bu yıl rekoltenin 400 kiloya, verimli arazilerde ise 400 kilodan 500 kiloya kadar çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ilçede bazı yıllar geçici alım merkezi kurduğunu hatırlatan Sadi Aktaş, bu yönde görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. Belediyenin önceki sene Yenimahalle'deki Belediye Sebze Pazarı'nın karşısında bulunan 5 dönümlük bir araziyi hasat mevsimi boyunca kullanmak üzere TMO'ya ücretsiz olarak tahsis ettiğini söyleyen Aktaş, TMO'nun ilçeden alım yapmasının piyasaya denge getirdiğine dikkat çekti.

Aktaş, "Geçen yıl kıraç arazilere sahip bölgelerde dönüme 300 kilo kadar rekolte elde edilirken, bu yılki beklenti 400 kiloya kadar yakseldi. Ayrıca geçen sene 400 kilo kadar rekolte alınan verimli bölgelerdeki tarlalardan bu sezon 500 kiloya kadar mahsul alabileceğiz. TMO'nun alım yapması, satış fiyatlarını çiftçinin lehine etkileyecektir. Ayrıca çiftçinin böylece ikinci bir seçeneği olacak" şeklinde konuştu.

Ülkenin bazı bölgelerinde buğday hasadına başlandığının altını çizen Sadi Aktaş sözlerini şöyle tamamladı: "1. sınıf buğdayın tonu 2 bin 200 lira olarak açıklanmıştı. Fakat tüccar 2 bin 400 liraya kadar fiyatı yükseltti. 1750 lira olarak açıklanan arpanın fiyatı ise 2 bin 300 liraya kadar yükseldi. Tüccara verilen ürünün satış fiyatlarındaki yükselmenin Bursa bölgesinde de gerçekleşmesini bekleyeceğiz." - BURSA