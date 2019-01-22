Son Dakika Haberleri: Çiftçi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Çiftçi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

46 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çiftçi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Her defasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin bugünkü adresi Topdağı Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Çiftçi, vatandaşların taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen sohbetin ardından burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Şanlıurfa hepimizindir. Bende 3 buçuk yıldır bu şehre hizmet ediyorum. Bu sınırlı süre içerisinde elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da ilçe adayları, büyükşehir belediye başkan adayımız olsun seçimden sonra da vazifelerinde yine biz şehrimizin sorunları olsun, çözüm bekleyen sorunları olsun halkımızın ne sorunu varsa istişare eder konuşuruz ve çözüm üretmeye çalışırız. Sonuçta şehrin sahibi halkımızdır. Halkımızın memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Hayırlısı ile bir seçim süreci başlıyor. Önce memleketimiz için, AK Parti için, Şanlıurfa için ve tüm adaylar için hayırlara vesile olsun. Şanlıurfa'nın Büyükşehir kapsamında bin 411 mahallesi var. Her mahalleye hizmet götürdük" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Topdağı Mahallesi'nde sürdürülen yeşillendirme çalışmalarını denetleyen Çiftçi, burada işçilerle sohbet etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

nihat çiftçi, Şanlıurfa, Yaşam
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