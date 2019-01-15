Çiftçi ve Devleti Dolandırmaya Çalışan Şebekeye 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 28 Gözaltı

Çiftçi ve devleti dolandırmaya çalışan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı
ARDAHAN - Ardahan
Cumhuriyet Başsavcılığınca çiftçiyi ve devleti dolandırmaya çalışan şebeke çökertildi. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanmasına çalışıyor.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suç İşlemek amacı ile Örgüt Kurmak ve Örgüt Faaliyeti Kapsamında Rüşvet Almak/Vermek ve Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları kapsamında; Tarım Bakanlığının çiftçiyi desteklemek maksadıyla başlatmış olduğu "Genç
Çiftçiye Hibe Hayvan Verilmesi" projesi kapsamında, işi ihalesiz almış olan yüklenici şirketlerin; teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan hayvanlardan temin ettiği, kulak küpeleri ve pasaportları rüşvet karşılığında bazı veterinerlere ürettirerek talep sahiplerine, 'küpe kayıtlarında şartnameye uyan ancak fizikken uymayan' hayvanları vermeye çalıştıkları, böylelikle devleti ve projeden faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında; fiziki ve teknik takibi yapılan şüphelilerden; Ardahan, Erzurum
, Van
, Kars
ve Yozgat
illerinde yapılan operasyonlarda suç işlemek amacıyla üretilmiş 2 bin 940 adet hayvan kulak küpesi, 350 adet hayvan pasaportu ve 11 adet hayvan kulak küpesi pensesi ele geçirildi.
Projeyi suistimal ederek haksız kazanç sağladığı, vatandaşı ve devleti zarara uğrattığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ocak 2019 tarihinde, 30 şüpheliye yönelik 6 ilde Ardahan'da 1, Ankara
'da 10, Van'da 10, Erzurum'da 3, Kars'ta 5 ve Aydın
'da 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda 9 şirket çalışanı, 7 hayvan toplayıcısı, 12 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri olmak üzere toplam 30 şahıs hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
Ardahan İI Jandarma
Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı
ekiplerince 30 kişi hakkında işlem yapıldığı 28 kişinin gözaltına alınmış, 2 kişi hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.