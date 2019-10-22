Edirne'de doğaya ve hayvanlara zarar vermek istemeyen çiftçiler, tarlalarını domuzlardan korumak için saçma yerine patlama sesi ardından etrafa içerisindeki buğdayı saçan ses fişeklerine ilgi gösteriyor.

Özellikle mısır tarlalarını ve sebze - meyve bahçelerini hayvanlardan korumak isteyen çiftçiler, dom dom kurşunu yerine buğday dolu fişekler satın alıyor.

Böylelikle özellikle tarlaları talan eden domuzlar patlama sesiyle tarladan uzaklaşırken, kuşların yemlenmesi amacıyla fişek içerisindeki buğdaylar tarlalara saçılıyor.

"Saçma yarine de buğday saçılıyor"

Çiftçi Cüneyt Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce tarladaki ürünleri domuzlardan korumak için saçma atan fişekler kullandıklarını, bulgur ve buğday atan ses fişeklerin çıkması üzerine çiftçilerin bunlara yöneldiğini söyledi.

Özellikle Edirne ve çevresinde domuz sayısının çok fazla olduğunu aktaran Akgün, mısır tarlalarını domuzlardan korumakta zorlandıklarını anlattı.

Geceleri sessizce tarlalara gelip talan eden domuzları korkutup kaçırmak için ses fişeği kullandıklarını ifade eden Akgün, "Artık mısırları koruyamaz hale geldik. Gece tarlaya giren domuz baştan sona ürüne zarar veriyordu. Biz de şimdi ses fişekleri kullanıyoruz. Hem domuz sesten ürküp kaçıyor, hem de doğaya zarar vermiyoruz. Tarlalara ve çevreye de saçma yerine de buğday saçılıyor. Aç kalan kuşlara da faydamız oluyor. " diye konuştu.

- Çiftçi buğdaylı ses fişeğini tercih ediyor

Kentteki bir av bayinin sorumlusu Ayberk Düz de satışa sundukları buğday fişeklerinin çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Daha önce bulgur atan fişeklerin satışa sunulduğunu fakat buğday atan fişeklerin daha fazla tercih edildiğini dile getiren Düz, "Bu fişeklerin içerisinde saçma veya kurşun yerine buğday var. Çiftçilerimiz doğayı da koruduğu için bu fişeklere ilgi gösteriyor. Hem tarlalarını ses çıkartarak domuzlardan koruyor, hem de çevreye buğday atarak kuşların da aç kalmamasını sağlıyor." dedi.



Bir kutuda 25 adet bulunan 12 kalibrelik fişeklerin tüm tüfeklerde kullanılabileceğini anlatan Düz, fişeklerin sadece ses çıkarma amaçlı kullanıldığının altını çizdi.