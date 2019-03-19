Son Dakika Haberleri: Çiftçiler Bilgilendirildi

Çiftçiler Bilgilendirildi

1 saat önce

Malkara Ziraat Odası Tarım Danışmanları Birimi tarafından üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Malkara Ziraat Odası Tarım Danışmanları Birimi tarafından üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan bilgilendirmede konuşan yüksek ziraat mühendisi Tezcan Aktaş, toprak analizlerinin amacına uygun kurulmuş laboratuvarlar da kimyasal yollarla yapıldığını söyledi.

Toprak analizinin amacının, toprakta bulunan bitki besin maddesi miktarlarının belirlenmesi ve o toprakta yetiştirilecek bitkinin gübre cinsinin ve miktarlarının tespit edilmesi olduğunu belirten Aktaş, "Toprak analizi maliyeti düşük ve kaliteli bir tarım için mutlak şarttır. Bitkinin isteği olan gübre cinsini ve miktarını bilmek, en uygun zamanda ve ne şekilde toprağa verilmesini bilmek demek üretici açısından maliyeti düşüren en önemli özelliklerdendir.Toprak analizinin önemi burada vurgulanır, analizi yapılan toprağa ekilecek bitki, gübre miktarı ve cinsi hatta gübreleme şekli analizler sonucu ortaya çıkar." dedi.

Aktaş üreticilere toprak tahlil ve analizinin dışında gübreleme ve gübrelemenin önemi hakkında slayt sunumu yaparak bilgi verdi.

Toplantıya Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, muhtarlar, üreticiler ile tarım danışmanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA

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