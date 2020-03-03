Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği "cam sera" ile bozkırın topraklarında jeotermal tarımın geliştirilmesi hedefleniyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildikten sonra hazırladıkları 7 proje arasında "Termal Seralarda Kümelenme Projesi"nin de bulunduğunu söyledi.

Proje kapsamında Bağbaşı yerleşkesine 2 bin 700 metre uzunluğundaki boru hattı ile jeotermal suyun getirildiğini anlatan Karakaya, Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği 1400 metrekarelik cam seranın proje ve dokümantasyon ihale sürecinin tamamlanarak geçen yıl yapımına başlandığını hatırlattı.

Karakaya, seranın tamamlanarak kısa süre önce açıldığını aktararak, "Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı seramız bölgenin kümelenme çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir demonstrasyon yeri olarak yatırımcıların dikkatini çekecek. İnceleme yapacakları bir yer haline gelecek. 1400 dekarda gerçekleştirilecek sera üretimi Kırşehir'in böyle bir potansiyelinin var olduğunu ispatlayacak." dedi.

Kırşehir'in Terme, Karakurt, Mahmutlu ve Çiçekdağı bölgelerinde ciddi bir jeotermal su potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Karakaya, Ar-Ge serasından elde dilecek bilimsel verilerle bölge çiftçisine eğitim verileceğini, YÖK'ün buna kadrolar tahsis ettiğini belirtti.

"Çiftçiye jeotermal tarım eğitimi vereceğiz"

Kırşehir'in jeotermal potansiyelinin yatırımcıların dikkatini de çekmeye başladığına işaret eden Karakaya, şu bilgileri verdi:

"Karakurt bölgesinde bir yatırımcımız 150 dekar alanda jeotermal serada domates üretmeye başladı. Değişik görüşmeler yapıyoruz. Kırşehir bu konuda odak noktası olmaya başladı. Ar-Ge seramızın da faaliyete geçmesiyle tanıtımlarımız ve yatırımcıların dikkatini çekecek etkinliklerimiz devam edecek."

Ar-Ge serasının bütçesinin pilot proje kaynağından karşılandığını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"7 bölme ile faaliyete geçecek. Bölgenin jeotermal sera üretimi potansiyeliyle ilgili yüksek verim araştırmaları yapılacak. Çalışmaya başladıktan sonra yan etkilerle birlikte orası bir jeotermal tarım üretim araştırma merkezi olacak. Burada çiftçilerimize jeotermal tarım eğitimleri vererek, bu alanda kümelenmelerine katkı sağlayacağız."