Son Dakika Haberleri: Çiftçiler çevre yolunda ay çekirdeği kurutmaya tekrar başladı
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Çiftçiler çevre yolunda ay çekirdeği kurutmaya tekrar başladı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçiler tekrar çevre yolunda ay çeğirdeği kurutmaya başladı.

Çiftçiler çevre yolunda ay çekirdeği kurutmaya tekrar başladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçiler tekrar çevre yolunda ay çeğirdeği kurutmaya başladı.


İnegöl alası olarak bilinen ay çekirdeği bitme Çin çekirdeğinin Türkiye girmesiyle birlikte bitme noktasına geldi. Çiftçiler artık İnegöl'de beyaz çekirdek yerine siyah çekirdeğe yöneldi. En büyük sıkıntı ise üreticinin çekirdekleri kurutmak için yer bulamaması. Her yıl olduğu gibi bu sene de çekirdek üreticileri topladıkları çekirdekleri kurutmak için Ahmet Türkel çevre yolunun belirli bölümlerini trafiğe kapatarak kurutma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde çevre yolunda yapılan kurutma işlemlerine emniyet ve zabıta ekipleri müdahale ederek çekirdek üreticilerini bölgeden kaldırdı. Çiftçiler kendilerine müdahale edenlere tepki gösterdi. Bunun üzerine siyasi kanadın devreye girilmesiyle üreticiler tekrar bölgede çekirdek kurutmaya başladı. Zabıta ekipleri bölgede tedbir alarak yolun belirli bölümlerine şerit çekip dubalar koydu. - BURSA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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