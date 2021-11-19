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Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı - Son Dakika

Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı

19.11.2021 11:27
Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı

Besiciliğin yaygın yapıldığı Ardahan'da çiftçiler, devletin makine desteğiyle hayvanlarına kışın verecekleri kaba yemi bu yıl erken ve zahmetsiz topladı.

Besiciliğin yaygın yapıldığı Ardahan'da çiftçiler, devletin makine desteğiyle hayvanlarına kışın verecekleri kaba yemi bu yıl erken ve zahmetsiz topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği hayvancılık kentinde çiftçilere, kaba yemini daha kolay ve kar bastırmadan toplaması için makine desteği sundu.

Yüzde 50 hibe desteğiyle balya makinesi dağıtılan 37 çiftçi, bu sayede kışın hayvanlarına yedirecekleri kaba yemi hızlı ve kolay şekilde toplayıp çetin kış bastırmadan hazırlıklarını tamamladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, AA muhabirine, destek amaçlı Bakanlığa müracaatı olan 60 üreticinin 37'sine yüzde 50 hibe destekle balya makinesini verdiklerini söyledi.

"Bir aylık iş, makine sayesinde 10 günde tamamlandı"

Sezonun tamamlandığını, çiftçinin balya makineleriyle bir ayda yaptığı işi 10 günde başardığını anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Bizler bu makineleri yüzde 50 hibe desteği ile üreticimize verdik. Bakanlığımız 'Tarıma yatırım, geleceğe yatırım' sloganıyla birçok programda birçok destekleme veriyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Buradaki maksadımız çiftçimizin daha modern tekniklerle işini yapmasını sağlamak. Kolay ve daha verimli çiftçilik yapmasını sağlamak istiyoruz. Çiftçiler bir ayda yaptığı işi makine sayesinde 10 günde tamamladı."

Ulutaş, balya makinesi verdikleri tüm çiftçilerin mutlu olduğunu ve desteklerin devamını istediğini belirterek, "Bölgemiz hayvancılık bölgesi olması dolayısıyla yem bitkilerinin üretimi ve toplanma aşaması çiftçiler için son derece önemli. Bu desteklerle bu işlemi yaparken, çiftçimiz daha rahat edecek ve daha kolay işini yapmış olacak." dedi.

Alagöz köyü muhtarı ve besici Özcan Aydın da bu yılın kurak geçmesine rağmen, 5 bin balya ot elde ettiğini anlattı.

Makine desteğiyle işlerinin kolaylaştığını vurgulayan Aydın, "Bu 5 bin balyayı 10 günde topladık. Bir önceki yıl olsaydı, bu bizim bir ayımızı alırdı. Çalışmamızı üçte bire indirdi. Devletimizden Allah razı olsun. Benzeri desteklerin devamını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı
Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı
Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı
Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı

Ardahan, Çiftçi, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçiler devletin makine desteğiyle kaba yemi bu yıl erken topladı - Son Dakika


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