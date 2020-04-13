Çiftçiler, Erdek'i traktörlerle dezenfekte etti - Son Dakika

Çiftçiler, Erdek'i traktörlerle dezenfekte etti

BALIKESİR - Erdek'te 30 çiftçi, traktör ve basınçlı ilaçlama makinesiyle ilçe genelinde gerçekleşen dezenfeksiyon çalışmalarına destek verdi.

Belediye Başkanlığının çağrıyla korona virüsle ilgili dezenfeksiyon çalışmasına destek veren 30 çiftçi, Erdek Cumhuriyet Meydanında traktörleriyle toplandı. Çiftçiler, belediyenin kendilerine sağladığı dezenfekte ilaçlarını Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Erdek geneli ile Ocaklar Mahallesinde tüm cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlaçlama çalışmalarına katılan 30 çiftçi, kullandıkları traktörler aracılığıyla, Erdek İlçesi ve Ocaklar Mahallesinde meydan, park, bahçe gibi kamusal alanları gönüllü olarak dezenfekte ettiler. Bu uygulamanın önümüzdeki günlerde Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal mahalleler ile devam edeceği bildirildi.