Çiftçiler Hastalık ve Zararlılara Karşı Bilinçlendirildi

Kahta Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde çiftçilerin karşılaşacağı hastalık ve zararlılara karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı düzenledi.

Kahta Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde çiftçilerin karşılaşacağı hastalık ve zararlılara karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı düzenledi.



Kahta Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, özel bir firma elemanları tarafından tarım danışmanları, ilaç bayileri ve çiftçilere bilgi verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Bu yıl yağışların artışından dolayı çiftçilerimizin ekmiş olduğu ürünlerde görülebilecek hastalıklar ve bu hastalıklarla nasıl mücadele edileceği konusunda çiftçilerimize bilgi verilme ihtiyacı duyduk. Çiftçilerimize hububatta ve nohutta hastalık ve zararlılar konulu eğitim düzenleyerek çiftçilerimiz ürünlerinde kaliteli ve yüksek verim almalarını hedefliyoruz" dedi.



Firmanın teknik destek Uzmanı Ziraat Mühendisi Emin Bayram ise, arpa ve buğdayda kök hastalıkları, yaprak hastalıkları ve nohutta antraknoz hastalığı hakkında bilgi verdi. - ADIYAMAN

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