Son Dakika Haberleri: Çiftçiler hububat satışlarında sıkıntı yaşıyor
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Çiftçiler hububat satışlarında sıkıntı yaşıyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerden birisi olan Yozgat'ta hasat başlarken, çiftçiler hasat ettiği hububatın satma sıkıntısını yaşıyor.

Çiftçiler hububat satışlarında sıkıntı yaşıyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli tarım bölgelerden birisi olan Yozgat'ta hasat başlarken, çiftçiler hasat ettiği hububatın satma sıkıntısını yaşıyor.

Çiftçiler, stopaj ve nakliye desteğinden faydalanmak için tercih ettikleri Silo'da karşılaştıkları sorunlara tepki gösterirken yetkililerin bu sorunlara çözüm üretmesini istiyor.

Silo'da işlerin yavaş yürümesi ve haksız yere tahlil ve yüksek miktarda yıkım ücreti almasına tepki gösteren çiftçiler, "Sabah buğdayımızı satmak için Silo'ya gelerek sıra bekliyoruz. Saatlerce sıra beklerken Ankara bağlantılı ana yol ile silo arasındaki 500 metrelik yolun toprak yol olması kamyon ve traktörlerin geçişi sırasında kalkan tozlarla adeta değirmenden çıkan adamlara dönüyoruz. Bu siloyu yaparlarken neden çevre düzenlemesi ve yolunu yapmıyorlar. Geçen yılda aynı sıkıntılar yaşandı ve bu yılda yine aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Sıramızı beklerken çay içeceğimiz, su içeceğimiz doğru düzgün bir yer yok."diye tepkisini dile getirdi.

Silodaki uygulamaların kendilerini sıkıntıya soktuğunu vurgulayan çiftçiler, "Silodaki işler çok yavaş işliyor. Siloya buğdayımızı verdiğimiz andan itibaren sırada beklediğimiz yetmez gibi yaklaşık 1 saate yakında teslimden sonra bekliyoruz. Bunun yanı sıra biz çiftçilerden haksız yere 30 TL tahlil ücreti, tonaja göre de yıkım ücreti alıyorlar. Bir kamyon buğdaydan yıkma parası diye 137 lira alındı. Kamyonlar zaden damperli, damperli olmasa dahi silonun kendi yıkıma yerinde otomatik damper kullanımı ile yıkılıyor. Buna rağmen haksız yere bu yıkma parası adı altında bizlerden bu kadar yüksek oranda para alınmasını istemiyoruz."ifadelerini kullandı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Türkiye, Yozgat, Güncel
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