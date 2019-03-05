Son Dakika Haberleri: Çiftçiler İçin Köylü Pazarı Kuruluyor

Çiftçiler İçin Köylü Pazarı Kuruluyor

11 dakika önce

Kırıkkale-Samsun karayolu güzergahında 18 bin adet lavanta fidesi dikilen vadinin 4'üncü etabında çiftçiler için Köylü Pazarı çalışmaları başlatıldı.

Çiftçiler İçin Köylü Pazarı Kuruluyor, System.String[]
Kırıkkale-Samsun karayolu güzergahında 18 bin adet lavanta fidesi dikilen vadinin 4'üncü etabında çiftçiler için Köylü Pazarı çalışmaları başlatıldı.

Kırıkkale-Samsun karayolu güzergahında Balışeyh Kaymakamlığı tarafından 25 dönümlük araziye lavanta fidesi dikildi. Işıklar köyü mevkisinde 18 bin adet lavanta fidesinin dikildiği alanda Lavanta Vadisi oluşturulacak. Bu kapsamda çiftçilerin kendi ürettikleri ürünleri satabilmek amacıyla vadiye Köylü Pazarı kuruluyor. Vadinin 4'üncü etabında temeli atılan pazarın 1 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, "Kaymakamlığımız tarafından yürütülen Lavanta Vadisi Projesi'nin 4. etabı olan Köylü Pazarının temeli atıldı. Köylü Pazarında çiftçilerimizin yetiştirdiği doğal ürünlerin yanı sıra Halk Eğitim Merkezimizde üretilen ürünlerin de satışı yapılacak" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

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