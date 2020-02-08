Çiftçiler İnegöl Belediyesi ile dünyayı takip ediyor - Son Dakika
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Çiftçiler İnegöl Belediyesi ile dünyayı takip ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Çiftçiler İnegöl Belediyesi ile dünyayı takip ediyor, System.String[]

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. İnegöl Belediyesi, çiftçilerin tarım sektöründeki yenilikleri görmeleri maksadıyla fuara gezi düzenledi.


15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 6 Şubat Perşembe günü başladı. Uluslararası alım heyetleriyle Türkiye'den üreticileri bir araya getiren 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 9 Şubat 2020 Pazar akşamına kadar devam edecek. 75 ülkeden iştirakçi firmaların 954 stantla yerini aldığı fuarı 360 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.


Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı fuara yönelik İnegöl Belediyesi de şehrimizdeki çiftçiler için bir organizasyon gerçekleştirdi. İnegöl Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü ve İnegöl Muhtarlar Derneği organizasyonuyla İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak'ın da katıldığı 46 kişilik fuar gezisi tertip edildi. Farklı kırsal mahallelerden çiftçilerin katıldığı gezide, tarım sektöründeki yeniliklerin ve gelişmelerin yerinde incelenmesi, sektör temsilcilerinin ufkunu geliştirmesi hedeflendi.


Kırsal kalkınma odaklı çalışmalarıyla İnegöl'ün tarım özelliğini daha yukarıya taşımayı amaçlayan ve bu doğrultuda farklı projeleri hayata geçiren İnegöl Belediyesi, "bilinçli üretim için bilinçli üretici" anlayışıyla düzenlediği bu fuar gezisiyle dünya tarımının kalbinin attığı merkezle İnegöllü çiftçileri buluşturdu. Gerçekleştirilen fuar gezisiyle İnegöllü üreticiler fuardaki farklı tarım teknolojileri ve tarımsal mekanizasyon aletlerini yakinen görme fırsatı buldular.


Fuar gezisi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün mobilyası, köftesi, Oylat kaplıcalarının yanı sıra tarımda da öncü olduğunu söyleyerek, "İnegöl bir sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım şehri. Gerek meyve üreticiliği, gerek fidancılık, gerek ay çekirdeği ve gerekse çöğür üretimiyle hem ülkemizde hem de dünya çapında tercih edilen bir markadır. Tarım sektöründe güzel bir başarı yakalayan İnegöl Tarımının daha da gelişebilmesi, çiftçimizin ve tarım yatırımları yapan müteşebbis esnafımızın daha donanımlı olması adına, teknoloji ve yenilikleri daha yakından takip edebilmesi için bizlerde yaptığımız projelerle kendilerine destek oluyoruz" dedi.


Fuar gezisine katılan çiftçiler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek İnegöl Belediyesine tarım sektörüne verdiği destek için teşekkür ettiler. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Türkiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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