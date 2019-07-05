Son Dakika Haberleri: Çiftçiler keneye karşı uyarıldı
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Çiftçiler keneye karşı uyarıldı

1 saat önce

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, çiftçilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile kene konusunda uyarıda bulundu.

Çiftçiler keneye karşı uyarıldı, System.String[]
Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, çiftçilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile kene konusunda uyarıda bulundu.
Kırmacı, yaptığı açıklamada, Orta Karadeniz bölgesinde yaz aylarında kene vakalarının arttığına işaret etti.
KKKA'nın, kenedeki mikropların sebep olduğu ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Kırmacı, çiftçilerinin risk grubunda bulunduğunu vurguladı.
Çiftçilere tarım arazileri ve açık alanlardan uzak kalmalarını tavsiye edemeyeceklerinin altını çizen Kırmacı, "Doğrudan hayvanları kene istilasından korumak, bunun için de önerilen kene ilaçlarını kullanmak suretiyle KKKA hastalığından korunmak mümkün olacaktır. İnsan ve hayvanların bulundukları yerlerde yaşayan kenelere karşı hayvanlar üzerinde ilaçlama yapılmak suretiyle kan emme zinciri kırılarak, kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle çiftçilerimizde hastalık riski azaltılmış olacaktır." ifadesini kullandı.
İnsanların da bağ, bahçe, ağıl, ahır, ormanlık ve piknik alanları gibi riskli alanlarda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kırmacı, şunları kaydetti:
"Kene tutulmasından sonraki 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetlerinden herhangi birini yaşanması halinde hiç zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudunuzun ve elbiselerinizin her yerine dikkatlice bakmanız gerekmektedir. Bütün önlemlere rağmen yine de vücudunuza tutunan keneye rastlamışsanız elle müdahale etmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Samsun, Kongo, Kırım, Güncel
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