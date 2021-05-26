Çiftçiler kuraklığa böyle önlem aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de iklim değişikliği ve kuraklık karşısında çiftçi; yağmayan yağmura karşı tankerle sulama yöntemi geliştirdi.

Kırşehir'e bağlı Tepesidelik köyünde yaşayan üreticiler, bu yıl yeterli yağış almayınca tarlaları için tankerli sulama yöntemi geliştirdi. İmece usulü ile elde edilen tanker, römork arkasına bağlanarak 2 kişinin yardımı ile ekili arazi sulanıyor. Ekili arazisinin boy vermemesi ile çözüm arayışları üreten çiftçi Mehmet Akyol, üretimin devamı için çaba içerisinde olduklarını söyledi. Kuraklık etkisi ile ekili arazilerinde istenilen ürünü alamayacaklarını ifade eden Akyol, "Köyde el birliği yaparak kuyusu olan kuyusunu, traktörü olan traktörünü verdi. Biz ise tankeri aldık. Elimizden gelen en etkili sulama sistemini kurduk. Ekili alanlarımızı bir nebze de olsa kurtarma mücadelesine girdik" dedi.

Tankerin dolumu yarım saat arazinin sulanması 3 gün

230 dönüm alanda doldurulan tankerlerle sulama yapan Orkun Doğanyiğit, 50 tanker ile sulama işlemi yaptıklarını ve 3 gün aralıksız çalışma yürüttüklerini belirtti. Sabah 6.00'da başlayan mesaisini ise Doğanyiğit gece yarısı sonlandırıyor. Kırşehir'e 15 kilometre uzaklıkta olan Tepesidelik köyünde köyün çeşmesi ise temizlik ve içme suyu amacıyla kullanılıyor. Erdal Demir adlı vatandaş ise köy çeşmesi ile genel ihtiyaçlarını karşıladıklarını fakat arazide hububat ekimlerini kuraklığın etkilediğini ve köylünün kuraklık etkisi ile yüzde 50 zarar ettiğini anlattı.

Köyün 2020 sonbaharı itibari ile yağış almadığını aktaran köy muhtarı Ali Doğan Türkmen ise açıklamasında, "Geçtiğimiz kış soğuk geçti ama istenilen yağış olmadı. Ümidimiz ilkbahar yağışlarında idi ama beklenen yağış düşmedi. Köylü ve mandıra sahipleri de sulamaya farklı çözümler getirdi" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR