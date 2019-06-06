Çiftçiler mağdur edilmeden Çermik sulama kanalı onarılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında sulama amaçlı yapılan tesiste; mevsim normalleri üzerinde meydana gelen yağışlar ve buna bağlı toprak kaymaları sonucunda bazı kısımlarda oluşan tahribatların onarımına başlandığı açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında sulama amaçlı yapılan tesiste; mevsim normalleri üzerinde meydana gelen yağışlar ve buna bağlı toprak kaymaları sonucunda bazı kısımlarda oluşan tahribatların onarımına başlandığı açıkladı. Büyükşehir belediyesi bu süre içinde çiftçilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeden belirlenen saatlerde gerektiği kadar kanaldan su çekebileceklerini dile getirdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Çermik ilçesinde önceki dönemde Sinek Çayı üzerinde Hanika Boğazından başlayarak tarım ve hayvancılık alanında sulama amaçlı yapılan tesisin; mevsim normalleri üzerinde meydana gelen yağışlar ve buna bağlı toprak kaymaları sonucunda bazı kısımlarında oluşan tahribatlardan dolayı yer yer kullanılmaz hale gelen sulama kanalında çalışmalarını başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 16 Ekim 2017 tarihinde ihalesi yapılan ve 13 Aralık 2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalayıp çalışmaların başladığı Sinek Çayı Hanika Boğazı sağ ve sol sahil tarımsal sulama tesisi projesi yapım işi bitme tarihi olan 20 Haziran 2019'dan önce teslim edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan, Diyarbakır'da sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde 7-8 ay boyunca mevsim normallerinin üzerinde oluşan yağışlardan dolayı kanal güzergahının geçtiği bazı alan bölgelerde meydana gelen heyelan sonucu sol sahilde beton kanalının zarar gördüğünü aktardı. Fidan, "Mart 2019 tarihinde yüklenici firma bu noktaya müdahale etmiş ve kanal onarılmıştır. Ancak mart ve nisan aylarındaki yoğun yağışlar sonucu Şeyhan ve Sinek çaylarının taşması sonucu da büyük zararlar meydana gelmiştir. Yukarı Şeyhler beldesinde yapılmakta olan Kale Barajı şantiyesinde kullanılmakta olan 15 -20 tonluk su tankları sürüklenerek, şantiye sahasından sulama kanalı çalışmalarımızın olduğu alanlara taşınmıştır. Yöre halkından edindiğimiz bilgilere göre son yarım asırda böyle bir afet yaşanmadığı dile getirilmiştir. Hanika Boğazında suların aşırı yükselmesi sonucu su alma bendinin olduğu noktada su ile beraber taşınan mil ve kum kanalın içini doldurmuştur. Su ile taşınan bu malzeme kanal ve bentte herhangi bir zarar oluşturmamıştır. Ancak Petekkaya ile Kartaltaşı mahalleleri arasında yer alan kanal güzergahında meydana gelen toprak kaymaları sonucu zeminle beraber kanallarımızda da tahribat meydana gelmiştir" dedi.



Kanallar temizlendi, şikayetler giderildi



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan, heyelanın olduğu bölgelerde yağışlara bağlı olumsuz koşullardan dolayı iş makineleri ile müdahale imkanı bulunmadığını belirtti. Fiden, "Bu noktalar sürekli kontrol altında tutulmuş olup, haziran ayı içinde kısa bir süre içinde tahrip olan kanallar onarılacaktır. Şu an için yüklenici firmanın makine parkı ve ekipmanı ile kanallardaki kum-mil temizletilmiş, şikayet konusu olan tarlalara sulama suyunun ulaştırılması sorunu giderilmiştir" diye konuştu.



Yüklenici firmanın yükümlülükleri bir yıl daha devam edecek



Çiftçilere kanal boyunca su verilmeye başlandığını dile getiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan, heyelandan zarar gören bölgelerde çiftçiler için geçici tedbirlerle su iletimi sağlanmış ve çiftçilerle varılan anlaşma sonucu sabah 07: 00 ile akşam 17.00 saatleri arasında kanalın onarımı yapılacağını kaydederek akşam 17.00 den sonra da çiftçiler sulamalarını yapacaklarını vurguladı. Fidan, "Çiftçilerimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. İşin bitirilmesinden sonra da bir yıl boyunca yüklenici firmanın yükümlülükleri devam edecektir. Sulama tesisinin çiftçilerimizin kuracakları bir kooperatife devri yapılacaktır. İyi bir koruma ve bakımla sulama tesisimiz uzun yıllar boyunca yurttaşlara hizmet verecektir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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