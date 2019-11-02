Son Dakika Haberleri: Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı
Son Dakika Güncel Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı

Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı

7 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, mıcır taşıyan kamyonların arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, yol kapattı.

Çiftçiler mıcır kamyonlarına karşı yol kapattı, System.String[]

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, mıcır taşıyan kamyonların arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, yol kapattı.

Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu Mahallesi'ndeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı tozun arazilere zarar verdiğini iddia eden yöre çiftçileri, seslerini duyurabilmek için Tahtacı Köprüsü ile Kuyumcu Mahallesi ara yolunda eylem kapattı. Kuyumcu ve Subeylidere mahallelerinden çiftçiler, yolu kapatıp, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, "Yol kenarındaki arazilerdeki ürünler tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile uğraşmıyoruz. Soruna çözüm bekliyoruz. Çözüm bulamayınca da çareyi yolu kapatmakta bulduk" dedi.

Sorunun çözümü için Ankara'ya kadar gittiğini anlatan İsmail Özdemir de, "10 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok yere başvurduk. Ancak bizi dinleyen yok. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cevat Budak ise, "Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Sesimizi kimse duymuyor. Biz kime gidelim. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
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