Çiftçiler Muş Ovası'nda ekim mesaisine başladı - Son Dakika
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Çiftçiler Muş Ovası'nda ekim mesaisine başladı

25.04.2022 11:34
Çiftçiler Muş Ovası'nda ekim mesaisine başladı

Muş'ta çiftçiler, en geniş ekilebilir tarım arazilerinin bulunduğu Muş Ovası'nda, ekim mesaisine başladı.

Muş'ta çiftçiler, en geniş ekilebilir tarım arazilerinin bulunduğu Muş Ovası'nda, ekim mesaisine başladı.

Havanın ısınması ve kar örtüsünün kalkmasıyla tarlaya inen çiftçiler, traktörlerle arazilerini sürüyor, tohumları toprakla buluşturuyor.

Ovadaki 64 bin dekar alanda ekim yapan bir tarım işletmesi de 24 traktör, 3 ilaçlama makinesi, 10 kamyon ve 150 işçiyle buğday, ayçiçeği, şeker pancarı ve silajlık mısır ekimi yaptı.

İşletme Müdürü Hanifi Yağmur, gazetecilere, ovada karların erimesiyle tarımsal faaliyetlere başladıklarını söyledi.

Bu yıl etkili olan yağışlardan sonra verimli bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini belirten Yağmur, "İlkbaharın gelişiyle toprak işlemesi yapmaya başladık. 31 bin dekarda ayçiçeği, 28 bin dekarda buğday, 500 dekarda silajlık mısır ve 500 dekarda ise şeker pancarı ekimi yapacağız. İlkbaharın gelişi ve toprak tavının oturmasıyla 18 traktörle toprak işlemesi, 6 traktörle de ekimimizi yapıyoruz. Bunların yanında 3 ilaçlama makinesiyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada 150 işçimiz bulunuyor." diye konuştu.

Traktörlerin sıralı şekilde tarlaları sürmesi havadan görüntülendi.

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Buğday, Tarım, Ekim, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçiler Muş Ovası'nda ekim mesaisine başladı - Son Dakika


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