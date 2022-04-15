ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI - Son Dakika

MALATYA'da, kayısı çiftçileri olası dona karşı kayısı bahçelerinde ateş yaktı.

Dün meteorolojiden yapılan soğuk hava uyarılarını dikkate alan kayısı üreticileri soğuk hava dolayısıyla kayısı bahçelerinde ateş yaktı. Soğuk havanın etkisini kırmaya çalışan çiftçiler, ateş mesaisine gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar bahçe aralarında ateş yakıldı. Yoğun çaba gösteren üreticiler, yapılan bu uygulamadan ümitli.

Bu arada gece saatlerinde etkili don olayında Malatya'da bazı kayısı bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Kayısıda don hasarı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-