ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI - Son Dakika
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ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

15.04.2022 16:57

MALATYA'da, kayısı çiftçileri olası dona karşı kayısı bahçelerinde ateş yaktı.

MALATYA'da, kayısı çiftçileri olası dona karşı kayısı bahçelerinde ateş yaktı.

Dün meteorolojiden yapılan soğuk hava uyarılarını dikkate alan kayısı üreticileri soğuk hava dolayısıyla kayısı bahçelerinde ateş yaktı. Soğuk havanın etkisini kırmaya çalışan çiftçiler, ateş mesaisine gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar bahçe aralarında ateş yakıldı. Yoğun çaba gösteren üreticiler, yapılan bu uygulamadan ümitli.

Bu arada gece saatlerinde etkili don olayında Malatya'da bazı kayısı bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Kayısıda don hasarı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI
ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI
ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİLER, OLASI DONA KARŞI KAYISI BAHÇELERİNDE ATEŞ YAKTI - Son Dakika


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