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Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti - Son Dakika

Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti

03.09.2021 12:34

Dünyaca ünlü siyah incirin merkezi olan Bursa'da bu sene soğuk hava sebebiyle yüzde 50 rekolte kaybı yaşandı. Çiftçiler ürünün az olması nedeniyle fiyatın artmasını beklerken, şirketler fiyatları düşürdü. Köylüden 30 liraya incir almaya başlayan firmalar, rakamı 12 liraya kadar düşürdü. Yaşanan duruma isyan eden çiftçiler, firmaların yurt dışına tanesini 1 eurodan sattığını belirterek, seneye ihracata incir vermeyeceklerini ifade etti.

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen siyah incirde bu sene soğuklardan dolayı yüzde 50 rekolte kaybı yaşandı. Üreticiler rekolte kaybı nedeniyle bu yıl fiyatların yüksek gitmesini beklerken, incir ihracatı yapan şirketlerin fiyatları düşürmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 14 liraya düşünce çiftçi isyan etti

ÜRETİCİDEN KİLOSU 14 LİRAYA ALINIYOR

Her sene olduğu gibi şirketler incirin olmaya başladığı ve az olduğu günlerde kilosunu 30 liradan almaya başladı ve daha sonra fiyatları 14 liraya kadar düşürdü. Yurt dışında tanesi 1 eurodan satılan incir, üreticiden burada kilosu 14 liradan alınıyor. Her geçen gün fiyatı şirketler tarafından düşürülmesi ise üreticiyi isyan noktasına getirdi. Bu yıl ürün olmadığı için değerli olması gereken incir sadece köylüden ucuz alınıp Avrupa pazarında yüksek fiyatlara satılıyor. Bu duruma tepki gösteren üreticiler, düşük fiyat politikası uygulayan şirketlere tepki göstermek için inciri iç piyasaya satmayı düşünüyor.

Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 14 liraya düşünce çiftçi isyan etti

"FİYATI 12 LİRAYA DÜŞÜRDÜLER TEPKİ ÜZERİNE 14 YAPTILAR"

Siyah incir üreticisi ve aynı zamanda Osmangazi Köyü Kooperatifi Başkanı Sinan Kaya, "Kış şartlarının sert geçmesinden dolayı incirlerde hasarlar oluştu. Ortalama yüzde 50 rekolte kaybı var. İncirler olmadan dalında kararıp döküldü. Her yıl incir üzerinde oynanan oyunlar bıktırdı. Şirketlerin kar marjlarını yükseltmek için yaptığı oyunlar bu sene de oynanıyor. Bu yıl incir 30 liradan sezonu açtı. Fakat bu sabah 12 liraya düşürdüler. Üreticinin tepki göstermesi üzerine öğleden sonra fiyatı 14 liraya çıkardılar. Bu üründe bir yılın emeği var. Dünyada siyah inciri Bursa köyleri üretiyor. Bu inciri şirketlere vermemiz gerekiyor." dedi.

Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 14 liraya düşünce çiftçi isyan etti

"İHRACATA İNCİR VERMEYECEĞİZ"

Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl incir köy kooperatifleriyle birlikte, şirketlerin fiyat politikasına tepki göstermek için ortak proje hayata geçiriyoruz. Siyah inciri önümüzdeki yıl ihracata değil iç piyasaya göndermek için kampanya başlatıyoruz. Bunun kararını bir araya gelerek aldık. Bizden kilosu 14 liraya alınan bu nadide meyve Avrupa'da taneyle satılıyor. Bir tanesi 1 eurodan satılıyor. Bir kiloda 17 incir bulunuyor. Arada korkunç rakamlar var. Biz ekmeğimizle oynatmak istemiyoruz. Biz fiyatların düşürülmesine tepkiliyiz. Bu inciri Avrupa'ya ihraç eden firmalar, Avrupa'daki ihracat yaptıkları firmalarla, şu kadar ürünü temin edeceğim diye anlaşma yapıyor. Bu kadar ürünü getirmek için uluslararası firmalarla mukavele imzalıyor. Bizden bu ürünü alan firmalar taahhüt ettiği inciri vermek zorunda. Yoksa tazminat öderler. Firmalar önümüzdeki yıl da bu şekilde fiyat politikası uyguladığı takdirde ihracata incir vermeyeceğiz"

Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 14 liraya düşünce çiftçi isyan etti
Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 14 liraya düşünce çiftçi isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti

oyunlar, Bursa, İsyan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Sertan Sarı : Arkadaş önceden millette geçim derdi vardı şimdi nasıl zengin olurum derdinde herkes ama nasıl olacağı da önemli değil olsun da dolandırıcılıkla mı olur hırsızlıkla mı olur farketmiyor Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Gaye Karasu: Vermeyin biz beyaz inciri 15 den 20 den aldık bu incir yabancı ülkeye gidiyor ülkemizin velinimetlerinden halk mağduriyet yaşiyor çiftçiyede günah gidin pazarda satın ondan iyi Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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