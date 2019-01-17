Çiftçiler Sulama Suyundan Ek Ücret Alınmamasını İstedi

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve çiftçiler, tarımda kullanılan sulama suyu ücretlerine eklenen elektrik masrafının kendilerinden alınmamasını talep etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve çiftçiler, tarımda kullanılan sulama suyu ücretlerine eklenen elektrik masrafının kendilerinden alınmamasını talep etti.



Solmaz, Yeşilyurt Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, Battalgazi Sulama Birliğine bağlı A ve C sulama kanallarında verilen su dolayısıyla çiftçilerden ikinci bir ücret talep edildiğini belirtti.



Çiftçilerin 2018 yılına ait sulama bedellerini ödediğini aktaran Solmaz, üreticilerden elektrik masrafı adı altında tekrar ücret talep edildiğini savundu.



A kanalında dönüm başına 21 liralık elektrik masrafı yansıtıldığını iddia eden Solmaz, şöyle devam etti:



"Bu yıl çiftçiler A kanalı için dönüm başına yaklaşık 70 lira ödedi. Çiftçilerimizin ödeme gücü yok ve ekonomik sıkıntı içindeler. Çiftçiler yıl içinde sulama ücretini ödüyor, ikinci kez ücret istenmesi üreticiyi sıkıntıya sokuyor. C kanalından ise dönüm başına 8 lira elektrik ücreti talep ediliyor. Çiftçilerin 4 defa su hakkı vardı, 2 veya 3 defa sulama yapan çiftçilerden de aynı ücret alınıyor. Bu durum çiftçiler arasında mağduriyet oluşturuyor. Çiftçilerden talep edilen bu elektrik ücretlerinin alınmamasını istiyoruz."



Çiftçi Mustafa Çetin ise üreticilerden ikinci bir kez ücret talep edilmesine karşı olduklarını belirterek, "DSİ, sezon başında çiftçilere su verebilmek için herkesten bir beyanname alıyor. Elektrik faturalarının ek olarak çiftçilere yansıtılmasını istemiyoruz. Sulama kanalları eski ve yıpranmış, birçok yerde su zayi oluyor. Biz sulama kanallarının onarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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