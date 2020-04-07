Çiftçiler tarlada havuç ekimi mesaisine başladı - Son Dakika
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Çiftçiler tarlada havuç ekimi mesaisine başladı

6 saat önce

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya'da, çiftçiler hazırladıkları tarlalara havuç ekimi için mesai yapmaya başladı.

Çiftçiler tarlada havuç ekimi mesaisine başladı, System.String[]

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya'da, çiftçiler hazırladıkları tarlalara havuç ekimi için mesai yapmaya başladı.


Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi'nde Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'i karşılanıyor. Haziran ayının ilk haftasında başlayan hasatla birlikte yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Tarladan sökümü yapılan havuçların, buradan bir kısmı traktörlerle fabrikaya getirilerek yıkama havuzuna dökülürken bir kısmı soğuk hava depolarında saklanıyor. Saklanan havuçlar kış aylarında tekrar fabrikaya getirilerek yıkama işleminin ardından taşıma bantlarıyla tezgaha dökülüyor ve kadın işçiler tarafından tek tek seçilip torbalanıyor. Mart ayına kadar devam eden çalışma sonrası çiftçiler tekrar havuç üretimi için kolları sıvayarak hasat yapılan tarlaları temizlemeye başlıyor. Temizlenen araziler, ilk olarak traktörle sürülüyor daha sonra ilaçlanan toprak düzeltilerek ekimi yapılmak için aşamalardan geçiriliyor. Yaklaşık iki hafta boyunca çeşitli aşamalardan geçirilen arazilere son olarak havuç ekimi yapılarak 15 gün aradan sonra çiftçilerin yoğun mesaisi tekrar başlıyor.


"Yılın bereketli geçmesini bekliyoruz"


Kaşınhanı Mahallesinden havuç üreticisi Mehmet Çetin, yeni ekimi yapılacak yılın bereketli geçmesini beklediklerini söyledi. Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 65'inin Kaşınhanı'ndan karşılandığını belirten Çetin, "Biz geçen yıl ektiğimiz havuçlarımızı geçen hafta bitirdik. Geçen yıl mahsullerimiz iyi bereketliydi ama dünyada olan bir ekonomik krizden dolayı mahsullerimiz para etmedi. Tüm yıl boyunca havuç üretimi ve havuç mesaisi devam ediyor. Kaşınhanı bölgesinde daha önceden ekim oranları yüzde 95'ti ama şuanda yarıya düştü. Yıllık hemen hemen 300-350 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bizim maliyet yüksek olunca üretim ister istemez düşüyor. Ama bu şekilde de yine de üretimimize devam ediyoruz. Bizim maliyetimiz düşerse bizler daha fazla üretim yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.


Üretmeyi ve havuç işini severek yaptığını belirten Çetin, "Biz ürettiğimiz ürünleri gelecek seneye para etmeyecek diye düşünecek olursak bu işi yapmamamız lazım. Ekici ol bilici olma der atalarımız. Biz ekeceğiz ama seneye nasıl mahsulün nasıl olacağını, ekonomik gidişatın nasıl olacağını Cenab-ı Allah bilir" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaşınhanı, Türkiye, Meram, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:12 Kaynak: İHA

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