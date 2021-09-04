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Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı - Son Dakika

Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı

04.09.2021 11:26

- Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı Alaşehir Üzüm Festivali Derya Uluğ konseriyle şenlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen "En Güzel Üzüm" yarışmasında çiftçiler tezgahlardaki üzümleriyle mücadele etti.

- Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı

Alaşehir Üzüm Festivali Derya Uluğ konseriyle şenlendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen "En Güzel Üzüm" yarışmasında çiftçiler tezgahlardaki üzümleriyle mücadele etti. En güzel üzümü yetiştiren çiftçiler jüri tarafından ödüllendirilirken festival akşamı ise Derya Uluğ konseriyle şenlendi. Öte yandan, festivalde Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs aşısına teşvik amacıyla ilk aşı olanlar ise ödüllendirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başlayan Alaşehir Üzüm Festivali "En güzel Üzüm" yarışmasıyla devam etti. Çiftçiler tarafından yetiştirilerek jüri üyelerine sunulan üzümler renk, tat, tane standardı, temizlik ve hastalık kriterleri üzerinden değerlendirildi. 37 üzüm üreticisinin katıldığı yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirildi. Öte yandan, yarışmaya katılan çiftçilere ise gübre desteği sağlandı.

Yarışmanın ardından konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Katılan çiftçilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel üzümlerimiz. Biz Sultaniye üzümün içinde doğduk. Bu bağlar bize atalarımızdan, dedelerimizden kaldı. Hepimiz toprağı seven insanlarız. Toprağın içine girdiğim zaman inanın bir avuç yerden alıp yiyesim geliyor. Bu üzümler salkım yapısıyla, rengiyle her biri birbirinden güzel. Ben bunları yetiştirirken verdiğiniz emekleri bilen bir bireyim. Topraklarınızın verimini, emeklerinizin değerini bilen biriyim. Verdiğiniz bütün emekler için sizlere teşekkür ediyorum. İddia ediyorum Alaşehir'de yetişen bu üzüm başka yerlerde varsa, ben de bu işi bilmiyorum. Alaşehir Sultaniye üzümün başkentidir. Kimse sahip çıkmaya çalışmasın" dedi.

Kaliteli üzümler arasında kazananı belirlemenin zor olduğunu belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bu kadar güzel kaliteli üzümlerin arasından kazananı belirleyebilmek çok kolay olmadı. Ama netice itibariyle bir yarışma varsa mutlaka birileri kazanacak. Üzümün başkenti olunacaksa herkesin kaliteli üzüm üretmesi lazım. Ben bütün arkadaşlarımızı çiftçilerimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene yapılacak yarışmaya diğer arkadaşlarımızda daha bir gayretle hazırlanırlar. Bu defada diğer arkadaşlarımız kazanır. Sonuç itibariyle üç tane kazanan görünüyor olmasına rağmen, aslında hepsi kazandı" diye konuştu.

Üzüm yarışmasında jüri üyeliklerini Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Çiftçi Süleyman Zengin, İhracatçı Ahmet Özakar, İhracatçı Vural Güleç, Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, Ziraat Mühendisi Raşit Köşlü ve Yaş Üzüm tüccarı Murat Aysal yaptığı yarışmaca çiftçiler ödüllendirildi.

Yarışmada ilk sırayı alan Ufuk Bayram, "Bin bir emekle yetiştirdiğimiz üzümleri özenle yetiştirdik, buraya sergilemeye geldik. Üzümlerimizi yetiştirirken masraflarımız çok ağır. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bize gübre, ilaç konusunda, bilhassa sondaj elektriklerinde yardımcı olsunlar"

Festival Derya Uluğ konseriyle şenlendi

Festival kapsamında düzenlenen halka açık konserlerde, ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. Birbirinden güzel ve hareketli parçalarıyla izleyenleri coşturan konser sonrası Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Derya Uluğ'a teşekkür ederek, çiçek ve Alaşehir üzümü hediye etti.

Öte yandan festivalde Alaşehir Belediyesi tarafından meydanda kurulan stantlarda ilk korona aşısını olanla arasında çekilen kura ile ödül verildi. İlk aşıyı olanların isimlerinin yazıldığı koli içerisinden ilk çekilişi Derya Uluğ yaptı.

(HK-AY-ÖK-Y)

Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı
Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı
Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı
Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı

Derya Uluğ, Alaşehir, Festival, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çiftçiler, tezgahtaki üzümleriyle yarıştı - Son Dakika


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