Çiftçiler tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor - Son Dakika
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Çiftçiler tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor

10.08.2022 11:35

Çiftçiler tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor Ardahan'da geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başladı.

Çiftçiler tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor

ARDAHAN - Ardahan'da geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başladı.

Kent merkezine 43 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 231 rakımlı Tunçoluk köyündeki çiftçiler, kavurucu sıcaklarda tırpanla ot biçiyor. Kış için besledikleri hayvanlara ot ve saman hazırlığı yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde, tarım aletlerinin giremediği bölgede yardımlaşarak gruplar halinde ot biçimi yapıyor. Mazot fiyatının yüksek olmasının da baba mesleğine dönmeye zorladığını belirten Hikmet Demirci, "Geçen yıl kuraklıkla mücadele ettik. Bu yıl Allah'a şükür bol ve bereketli geçiyor. Çiftçinin yüzü gülüyor ama mazot fiyatının yüksek oluşundan dolayı tırpanla biçime devam ediyoruz. Mazot fiyatının yüksek olmasından dolayı asırlık tırpan usulüyle, yani baba mesleğinden devam ediyoruz. Mazottansa bu bizim için daha iyi" dedi.

İl dışından gelen samanın hayvanların telef olmasına neden olduğunu söyleyen Demirci, "Dışarıdan gelen saman hayvanlarımıza zarar veriyor. Bu nedenle hayvancılık yapamıyoruz. Maalesef hayvanlara dışarıdan gelen samanı yedirdiğimizde hayvanlarımız telef oluyor. Fakat kendi topraklarımızda ektiğimiz ürünler her zaman verimli oluyor. Hayvanlarımızı beslemede daha iyi verim alıyoruz. Dışarıdan gelip burada satılan saman bizim için her zaman zararlı oluyor. Bu yıl yağışların da etkisiyle çiftçinin yüzü güldü. İnşallah sezon verimli geçer" dedi.

Çiftçiler biçtikleri otları balyalayıp kışın hayvanlarına vermek için taşıyıp depoluyor.

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Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler tırpanla ot biçme geleneğini sürdürüyor - Son Dakika

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