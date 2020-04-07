Çiftçiler traktörle tarlaya ' Evde kal Türkiye' yazdı - Son Dakika

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Çiftçiler traktörle tarlaya ' Evde kal Türkiye' yazdı
6 saat önce
Erzurum'da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye " Evde kal Türkiye" yazarak çağrıda bulundu.
Erzurum'da bir grup çiftçi 900 dönümlük araziye " Evde kal Türkiye" yazarak çağrıda bulundu.
Erzurum'un Aşkale İlçesinde ki çiftçiler Korona virüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak adına traktörleriyle 900 dönümlük arazinin ortasına " Evde kal Türkiye" yazdılar.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından beğenildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:41 Kaynak: İHA
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