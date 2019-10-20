Son Dakika Haberleri: Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu
Son Dakika Güncel Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu

Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu

57 dakika önce

Konya'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.

Konya'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da çiftçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Meram Ziraat Odası başkanlığı öncülüğünde yaklaşık 500 çiftçi, Türk bayrağı asılı traktörleriyle kortej eşliğinde şehir turu atıp Büyükşehir Belediyesi Stadı önüne geldi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup ve dua edilmesinin ardından Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 'Barış Pınarı Harekatı'na Konyalı çiftçiler olarak destek olduklarını açıkladı.

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Çiftçiler, traktörleriyle 'barış pınarı harekatı'na destek oldu

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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