Çiftçiler traktörlerle Mehmetçik'e destek konvoyu düzenledi - Son Dakika
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Çiftçiler traktörlerle Mehmetçik'e destek konvoyu düzenledi

6 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle konvoy yapıp, Mehmetçik'e destek verdi.

Çiftçiler traktörlerle Mehmetçik'e destek konvoyu düzenledi, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle konvoy yapıp, Mehmetçik'e destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'e yanlarında olduklarını hissettirmek isteyen Kadirlili çiftçiler, Türk bayrakları astıkları traktörleriyle konvoy halinde ilçe turu attı. Onlarca traktörden oluşan konvoya vatandaşlar da kendi araçları ve ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla destek verdi. Çiftçiler adına konuşan Ali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve askerin her zaman yanında oldukları belirtip, İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikleri rahmetle andıklarını, yaralılara da acil şifalar dilediklerini söyledi.


Kadirli, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
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