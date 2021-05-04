Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor - Son Dakika

Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor

04.05.2021 15:10
Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor, System.String[]

29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tüm ülke genelinde korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanma sürecinde muaf tutulan çiftçiler ülke ekonomisi için üretmeye devam ediyor.

29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tüm ülke genelinde korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanma sürecinde muaf tutulan çiftçiler ülke ekonomisi için üretmeye devam ediyor. Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üreticiler bağ, bahçe ve tarlalarında mevsimlik çalışmalarını yapmayı sürdürüyorlar.

Arazide Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları ÇKS belgesi ile çalışmalarını sürdüren Sarıgöllü çiftçiler, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle sabah 05.00'den 14.00'e kadar çalışmalarını yaparak evlerinde dinlenme imkanı buluyorlar. Bazı işçiler de 08.00 ila 16.30'a kadar tarlalarda çalışmalarını sürdürüyor.

"Bağımıza mutlaka bakmalıyız"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, çiftçilerin pandemi kapsamı dışında kalmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu yıl üzüm bağlarımızın bir kısmı soğuktan zarar gördü. Milletvekillerimiz gelerek incelemelerde bulundu. Konuyu meclis gündemine de taşıdılar. Şimdi çiftçilerin borçlarının ertelenmesi kararını bekliyoruz" dedi.

Sarıgöl'de 113 bin dekarlık bir alanda üzüm yetiştirildiğini belirten Ülgen, "Sokağa çıkma yasakları kapsamında çiftçilerimizin muaf tutulması ve Sarıgöl Kaymakamımız Ali Arıkan'ın da gerekli itinayı ve hassasiyeti çiftçilerimize göstermesinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Bağlarda hummalı çalışma

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bu aylarda bağların bakımlarının çok önemli olduğunu vugulayarak şunları söyledi: "Bağlarda üzüm olmayan kollar alınmakta ve toprağa gübreler veriliyor. Tarımsal hastalılar için ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Bu arada üzüm bağlarına damlama ile su verilmekte, salkım salkım mücadeleye devam edilmektedir."

Çiftçilerin sadece üzüm bağlarında çalışmadığını kaydeden Ülgen, yaz sebze dikimlerinin de özenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor
Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor
Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor
Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor

Sarıgöl, Manisa, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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