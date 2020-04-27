Çiftçiler üretmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiftçiler üretmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Çiftçiler üretmeye devam ediyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki üreticiler gece gündüz demeden üretime devam ediyor.

Çiftçiler üretmeye devam ediyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki üreticiler gece gündüz demeden üretime devam ediyor. Çiftçiler, ürünlerde sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığını belirterek, tek sıkıntının ihracat olduğunu söyledi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yasak kapsamı dışında tutulan birkaç sektörden biri de tarım sektörü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilikle uğraşanlar tohumları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Tarlalarda yeni mahsuller için ekim yapılırken, bir yandan da ilaçlama ve sulama işleri yapılıyor. Uzun yıllardır çiftçilik yapan Ender Can, salgına rağmen üretime ara vermeden devam ettikleri belirerek şunları söyledi:


"Mahsulleri toprakla buluşturduk; işimizi yapıyoruz. Burası 4 dönüm. Ayçiçeği, biber çimi, yağlık biber, buğday ekimi yaptık. Bu yıl ürünlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak, çünkü biz geçen yıl olduğu gibi bu sene de ekimlerimizi aynı şekilde yaptık. Tabii ihracat olmasa o zaman sıkıntı olabilir. Sokağa çıkma yasağı var ama bakanımızdan Allah razı olsun, bizleri yasaktan muaf tuttu. Mecburen çıkıyoruz, çıkmamız da lazım. Allah her şeyin hayırlısını versin. İnşallah en kısa sürede bu korona belasından kurtuluruz." - BURSA

İhracat, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:59 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti         
15:58
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti         
15:44
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi         
15:42
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu         
15:34
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu         
15:00
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
14:46
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı         
14:42
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi         
14:20
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti         
14:11
Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı         
14:08
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı         
13:52
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı         
13:48
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı         
13:46
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum         
13:36
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak         
13:33
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim         
13:27
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti         
13:24
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz         
13:24
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın         
13:23
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi         
13:21
Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız         
13:18
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:02
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü         
12:55
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı         
12:44
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti         
12:42
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak         
12:24
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 16:22:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçiler üretmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]