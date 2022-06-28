Domuz sürüsü mahalleyi silahlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Domuz sürüsü mahalleyi silahlandırdı

28.06.2022 14:09

- Domuz sürüsü mahalleyi silahlandırdı Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor Şanlıurfa'da domuz sürüsü cep telefonuna yansıdı Şanlıurfa kırsalında görülen domuz sürüsü vatandaşları harekete geçirdi.

- Domuz sürüsü mahalleyi silahlandırdı

Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor

Şanlıurfa'da domuz sürüsü cep telefonuna yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa kırsalında görülen domuz sürüsü vatandaşları harekete geçirdi. Çiftçiler, ekinlerine zarar veren domuz sürüsünden kurtulmak için gece gündüz tarlada silahla nöbet tutmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Yemişli kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarlaların arasında ilerleyen ve domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede son zamanlarda domuz sürülerinin çoğalması üzerine harekete geçen çiftçiler, ürünlerini korumak için gece gündüz silahla nöbet tutmaya başladı. Tarımda kuşları korkutup ürünlerden uzak tutmak için kullanılan ses topunu traktörün üzerine kuran mahalle çiftçileri, ellerine de silah alıp tarlalarda nöbet tutuyor. Niyetlerinin keyfi olarak avlanmak olmadığını söyleyen çiftçiler, tek amaçlarının ürünlerini domuzlardan korumak olduğunu belirtti. Yetkililerden de yardım isteyen çiftçiler, domuz sürülerinin başta mısır olmak üzere bütün ekinlerine zarar verdiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Domuz sürüsü mahalleyi silahlandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:47 Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya seslendi: Sökülen rütbelerinizi geri takacağız
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Domuz sürüsü mahalleyi silahlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement