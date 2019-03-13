"Çiftçiler Ve Üreticiler Kazanacak"

İlçe genelinde gün boyu mahalle ziyareti gerçekleştiren Büyükerşen, Seçim İletişim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada kırsal kalkınma projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ilçelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Başkan Büyükerşen, Beylikova Belediye Başkan Adayı Tolga Savaş'ın ilçe merkezindeki Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı. Başkan Büyükerşen, iletişim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada " Beylikova, geniş ve verimli topraklarıyla şehrimizin en gözde ilçelerinden birisidir. Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da ayrı bir öneme sahip olan Beylikova için önümüzdeki dönemde çok daha iyi işleri Belediye Başkan Adayımız Tolga Savaş ile birlikte yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Beylikova İlçemizde kanalizasyon arıtma tesisini tamamlayarak hizmete sunduk. Beylikova merkez ve 11 mahallemizde içme suyu hattı yapımını gerçekleştirerek mahallelerimizin su sorununu çözdük. Beylikova ilçe merkezinin dört bir köşesini sıcak asfalt ile kapladık. Büyükşehir Belediyesi olarak Beylikova'da yaklaşık 22 milyon TL tutarında çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

Beylikova Belediye Başkan Adayı Tolga Savaş ise "Beylikova'nın sorunlarını biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çok güzel projeler hazırladık. İlçemizde omuz omuza çalışarak daha yaşanılabilir bir Beylikova'yı inşa edeceğiz. 1 Nisan sabahı itibariyle Beylikova'da çocuklar, kadınlar, gençler, çiftçiler ve üreticilerimiz kazanacak" dedi.

Seçim İletişim Merkezi açılışının ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Büyükerşen, Halilbağı, Yeniyurt, Okçu ve Emircik Mahallerinde gün boyu ziyaretlerine devam etti.