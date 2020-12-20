Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı - Son Dakika

Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı

20.12.2020 12:16
Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çeşitli destek paketleriyle hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşların yanında oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çeşitli destek paketleriyle hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşların yanında oldu.

Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını yerel unsurların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küresel arz talep dengesinin değiştiği bu yılda ulusal hükümetler yerel koruma paketleri açıklayarak kırsal alanları da içeren önlemler aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çeşitli destek paketleriyle hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşların yanında oldu. 'Kentten köye dönüş' mottosunun lafla değil icraatla gerçekleşeceği vurgusuyla hareket eden Büyükşehir, bu kapsamda kırsal kalkınma için pek çok projeyi hayata geçiriyor. Son olarak Büyükşehir, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Kocaelili çiftçilere yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz, cennet hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvurular sonrası Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçiler hibeden yararlanmaya hak kazanmıştı. Hak sahipleri, ödemelerini yapmalarının ardından İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan KOÜ eski Vinsan Kampusu alanından fidanlarını almaya başladı. Yüzde 50 hibe fidan desteğinden yararlanan ve Karamürsel'e bağlı Yalakdere'de çiftçilik yaptığını belirten İzzettin Baydemir, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerin bundan sonra da devam etmesini diliyoruz" dedi.

Büyükşehir, Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 2014 yılında itibaren 2 bin 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin adet mavi sertifikalı ceviz fidanı ve 20 bin adet 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verdi. Bu proje ile birim alandan en fazla verim elde edilen, iklim şartlarına uyumlu, ekonomik getirisi yüksek meyve çeşitleri yetiştirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçe tesis etmek amacıyla yaklaşık bin adet kivi fidanı ve 12 dekar kivi bahçesi yapım malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca 350 mahallede 2 bin 500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği de verildi. - KOCAELİ

Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı
Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı
Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçiler yüzde 50 hibeli fidanları almaya başladı - Son Dakika


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