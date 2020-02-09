Çiftçiler "zirai don" uyarısına karşı seralarda nöbet tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçiler 'zirai don' uyarısına karşı seralarda nöbet tutuyor - Son Dakika

Çiftçiler "zirai don" uyarısına karşı seralarda nöbet tutuyor

43 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler, "zirai don" uyarısının ardından seralarda soba yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler, "zirai don" uyarısının ardından seralarda soba yakarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Çiftçi Abdullah Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünlerinin zirai dondan etkilenmemesi için serada soba yaktıklarını, sabaha kadar uyumayacaklarını belirtti.

Necati Yıldız da emeklerinin zarar görmemesi için böyle bir uygulama yaptıklarını ifade etti.

Meteorolojinin zirai don uyarısı nedeniyle soğuğa karşı nöbet tuttuklarını anlatan Yıldız, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sobalar yanmazsa ürünlerimiz zarar görür. Sabaha kadar nöbet tutacağız." diye konuştu.

Ahmet Doğru da mahsullerin zarar görmemesi için bu tedbiri aldıklarını söyledi.

Çiftçiler zirai don uyarısına karşı seralarda nöbet tutuyor

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:11 Kaynak: AA
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