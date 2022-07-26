Çiftçilerden aşırı sıcağa "gece hasadı" çözümü - Son Dakika
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Çiftçilerden aşırı sıcağa "gece hasadı" çözümü

26.07.2022 11:08
Çiftçilerden aşırı sıcağa "gece hasadı" çözümü

Tarımın yaygın yapıldığı Iğdır'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle bazı çiftçiler arpa ve buğday ekili arazilerinde gece hasat yaptı.

Tarımın yaygın yapıldığı Iğdır'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle bazı çiftçiler arpa ve buğday ekili arazilerinde gece hasat yaptı.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, gün içinde sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor.

Tarlalarında sebze, meyve ve hububat hasadı yapan çiftçilerden bazıları, bunaltıcı sıcaklarda zorlandıkları için ürün toplama işini gece yapıyor.

Kentteki 137 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 53 bin ton buğday, 60 bin dekar alanda ise 13 bin ton arpa üretimi yapan çiftçiler, akşam serinliğinde başladıkları hasadı tarım makineleriyle gece boyunca sürdürüyor.

Günün ilk ışıklarına kadar mesai

Çiftçilerden Medeni Ayna, AA muhabirine, kavurucu sıcaklarla mücadele etmek için tarlada akşamdan sabaha kadar çalıştıklarını söyledi.

Her geçen gün sıcaklığın daha da arttığını, ürünü tarlada bırakmamak için acele ettiklerini anlatan Ayna, "Yoğun sıcak nedeniyle olgunlaşan buğday başaklarında dökülmeler oluyor. Bu nedenle gece serinliğinde hasat yapıyoruz. Olgunlaşan, hasat zamanı gelmiş tarlaları bitirmek için Diyarbakır'dan gelen biçerdöverlerle hızlıca işimizi bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Üreticilerden İbrahim Örs ise ürünün zarar görmemesi için hasatta havaların serinlemesini bekleyemediklerini anlattı.

Ellerini çabuk tuttuklarını belirten Örs, "Çünkü bir an önce bitiremezsek, buğdaylar başaklarından dökülmeye başlayacak. Bundan dolayı gece de çalışmamız lazım. Yoksa tahılımız yerde kalacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilerden aşırı sıcağa 'gece hasadı' çözümü - Son Dakika

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