Erzurum'da 474 çiftçiye tarım makinesi desteği - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 474 çiftçiye tarım makinesi desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tarım Makinaları Parkı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Erzurum'da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak" şiarıyla kısa zamanda bölge çiftçisine tarımsal ürünlerin ekim ve toplanmasında büyük katkı sağladı.

Silaj makinelerinden taşıma römorklarına, ekim makinelerinden taş toplama makinelerine, pancar posası paketleme makinesinden, sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makinaları, çiftçiye umut ışığı oldu. Bu yıl 474 çiftçi söz konusu imkandan yararlandı.

Çiftçiler, verilen hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyemizin Tarım Makinaları Parkı'nda geçen yıl olduğu gibi bu sene de fazlasıyla yararlandıklarını belirtti.