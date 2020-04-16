Çiftçilerden dezenfekte çalışmalarına destek - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin koronavirüse karşı yaptığı dezenfekte çalışmalarına ilçedeki çiftçiler de traktörler ve zirai ilaçlama makineleri ile destek verdi.

Osmangazili çiftçiler, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele çalışmalarında "Biz de varız" diyerek seferber oldu.

Osmangazi Çiftçi Malları Koruma Meclisi'nin öncülüğünde bir araya gelen çiftçiler, ova köylerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Armutköy Mahallesi'nde toplanan çiftçiler, traktörlerindeki ilaçlama makinelerini dezenfektan ile doldurarak sokakları ilaçladı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil de çiftçileri yalnız bırakmayarak dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye olarak, koronavirüs salgınına karşı çalışmaları ilk günden itibaren aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Osmangazi'de vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, meydan ve sokakları sürekli dezenfekte ediyoruz. 136 mahallemizi tek tek gezerek, gerekli yardımları hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bu süreçte Osmangazi Çiftçi Malları Koruma Başkanı Cevat Esen ve yönetim kurulu üyeleri, bizlere destek olmak istediler. Köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizin dezenfeksiyon çalışmalarında kendi imkanlarını kullanacaklar. Gayretlerinden dolayı bütün çiftçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çiftçimizin her zaman yanındayız. Temizlik çalışmalarına önem vererek, el birliğiyle salgının üstesinden geleceğiz" dedi.

Osmangazi Çiftçi Malları Koruma Başkanı Cevat Esen ise yoğun mesai harcayan Osmangazi Belediyesi'ne katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu süreçte yemekte tuzumuz olsun istedik. Traktörlerimiz, ilaçlama makinelerimiz ile dezenfekte çalışmaları yapmaya ve belediyemizin işini bir nebze de olsa kolaylaştırmaya karar verdik. İnşallah, en kısa sürede özlediğimiz günlere geri döneceğiz" diye konuştu. - BURSA