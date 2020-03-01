Çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek - Son Dakika

Çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek

6 saat önce

Kayseri'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.

Çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek, System.String[]

Kayseri'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.

Farklı ilçelerden toplanan çiftçiler, Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Yılmaz, şehitlere saygı göstermek amacıyla traktöre binip şehir merkezine geldiklerini söyledi.

Yılmaz, Karahöyük, Akçatepe, Bağpınar, Salur, Saraycık, Gömeç ve Yeşilyurt gibi birçok mahalleden çiftçilerin gönüllü olarak bir araya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve askerlerin arkasında olduklarını vurgulayan Yılmaz, çiftçiler olarak şehit olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, etkinliğe yaklaşık 30 traktörün katıldığını ve her zaman devletin yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçiler kent merkezinde tur atıp Kartal Şehitliğine gitti.

Burada İstiklal Marşı okuyan çiftçiler daha sonra şehitler için dua etti.

Polis, konvoy güzergahı boyunca güvenlik tedbiri aldı.

Kayseri, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi
Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 04:49:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]