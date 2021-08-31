Çiftçilerden sigorta tepkisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, zarar gören çiftçilerin sigorta alacaklarının ödenmeyerek mağdur edildiklerini söylerdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe yaptığı açıklamada, "Sivas Merkez ve İlçelerinde yaşanan Tarsim çiftçilerimizin sorunlarına yardımcı olmamaktadır. Çiftçilerimizin tarım sigortalarına güveni kalmamıştır.Çitçimizin iki ayrı köyde arazisi var iki köyde de arazisi zarar görmüş fakat bir köydeki tarlasından hasar alırken diğer köydeki tarlasından hasar alamıyor. Çiftçilerimiz gün geçtikçe tarım sigortasından ayrılıyor. Çiftçilerimizin en az yüzde 60'ın üzerinde ürün kaybı olan köyümüz Tarsim tespitlerinde keyfi olarak zarar olmadığını beyan etmişlerdir. Çok ödeme yapmamak içim Tarsim şöyle bir ayarlama yapmış. Tarsim sigortası olmayan yere hasar yüzdesini çok vermiş çünkü ödeme yapmayacak, Tarsim sigortası olan yere ise hasar az vermiş çünkü ödeme yapması gerekiyor. Devletimiz çiftçiyi desteklemek ve insanımızın aç kalmaması için,çiftçilerimizi tarlada tutmak için gerekli desteği veriyor. Hatta Tarsim poliçemizin yarısını devlet yarısını çiftçiden Tarsim yapılıyor. Tarsim zararları ödememekte ve çiftçilerimizi zor duruma düşürmektedir. Biz ilçe ziraat odaları olarak ilçemizde bulunan çiftçilerimizin tek tek ziyaret edip zarar ve ziyanları yerinde görüp bizzat şahit olduk. Tarsim kendi başına keyfi bir uygulama yapmaktadır" dedi. - SİVAS