Son Dakika Haberleri: Çiftçilere 1.4 milyar TL destek

Çiftçilere 1.4 milyar TL destek

38 dakika önce

Tarım Bakanı Pakdemirli, çiftçilere 1 milyar 432 milyon TL destek ödemesinin bugün başladığını açıkladı.

Çiftçilere 1.4 milyar TL destek, System.String[]
Tarım Bakanı Pakdemirli, çiftçilere 1 milyar 432 milyon TL destek ödemesinin bugün başladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:49 

Ekonomi
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