Çiftçilere 1.4 milyar TL destek
38 dakika önce
Tarım Bakanı Pakdemirli, çiftçilere 1 milyar 432 milyon TL destek ödemesinin bugün başladığını açıkladı.
Tarım Bakanı Pakdemirli, çiftçilere 1 milyar 432 milyon TL destek ödemesinin bugün başladığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:49
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