Son Dakika Haberleri: Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği
Son Dakika Ekonomi Haber

Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği

1 saat önce

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, hayvancılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çiftçilere 1 milyon liralık yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, hayvancılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çiftçilere 1 milyon liralık yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Verimliliği nedeniyle kırmızı et üreticiliğinde önemli yeri olan tritikale ve macar fiğinin üretimimin yaygınlaştırılması amacıyla Erzurum Valiliği ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Çiftçi ve besicilere dağıtılacak 1 milyon liralık tohum desteğiyle kırmızı et üretiminde verim sağlanması amaçlanıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, DAP İdaresinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum Valiliğinin imkanları kapsamında, çiftçi ve besicilere 2018 yılında 440 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladığını hatırlattı.

Hayvancılığın geliştirilmesi için 1 milyon lira değerinde yem bitkisi tritikale ve macar

fiği tohumu desteği sağlanacağını ifade eden Memiş, DAP İdaresinin Erzurum'un kırsal

kalkınmasında, hayvancık, tarımı, turizm, ve sanayi alanlarının gelişmesinde çok

büyük katkılar sağladığını belirtti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de bölgedeki hayvancılığın

altyapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimin yaygınlaştırılması ve meralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ihtiyacının karşılanması için hazırlanan projelerin desteklendiğini söyledi.

Erzurum'daki hayvancılığın gelişmesi için önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Demir, "Hayvancılığın gelişmesi için önümüzdeki yıl tohum desteğini daha

da artıracağız. Bunun ön görüşmeleri yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz?
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:54:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçilere 1 milyon liralık tohum desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]