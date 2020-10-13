Çiftçilere 108 ton tohumluk buğday desteği - Son Dakika

Çiftçilere 108 ton tohumluk buğday desteği
13.10.2020 10:03
Iğdır'da çiftçilere 108 ton tohumluk buğday desteği sağlandı.
Iğdır'da çiftçilere 108 ton tohumluk buğday desteği sağlandı.
Iğdır İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen projeler kapsamında çiftçilere yapılan tohum destekleri devam ediyor.
Iğdır'da dağıtımı yapılan yem bitkileri tohumlarının ardından çiftçilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtımı yapıldı.
Yüzde 50'si çiftçi tarafından yüzde 50'si de Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından karşılanan tohumluk buğdaylar, Iğdır İl Tarım Müdürlüğü yerleşkesinde talepte bulunan çiftçilere teslim edildi. - IĞDIR
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