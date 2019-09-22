Son Dakika Haberleri: Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek
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Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek.

Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:40 
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