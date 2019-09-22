Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiraya verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:40
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