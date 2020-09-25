Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 26 ton buğday tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Buğday Ekim Alanlarının Arttırılması" projesi kapsamında 26 ton buğday tohumu dağıtımı programı düzenlendi. Bakanlığın yüzde 50 hibe destekli sertifikalı tohum almak için başvuruda bulunan 75 çiftçiye, kurumun bahçesinde 2021 üretim sezonu için 26 ton buğday tohumunun dağıtımı yapıldı. Buğday tohumu dağıtımı sırasında kurum yetkilileri tarafından çiftçilere "Toprak analizi ve uygun gübreleme" ile "Hububatta zirai mücadele" konusunda bilgi aktarıldı.

Gerçekleştirilen projenin üretimi teşvik ettirmek açısından önemli olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, "Ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip ve ilçemizde ekim alanı son yıllarda azalan buğday alanlarını arttırmak, üretimi teşvik ettirmek için yüzde 50 hibeli, 26 ton buğday tohumu 75 üreticimize dağıtımı yapılmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - TUNCELİ