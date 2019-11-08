Son Dakika Haberleri: Çiftçilere 284 milyon liralık destek
Son Dakika Güncel Çiftçilere 284 milyon liralık destek

Çiftçilere 284 milyon liralık destek

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

Çiftçilere 284 milyon liralık destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mayıs-haziran dönemi için 275 bin yetiştiriciye 148 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, bunların kimlik numaralarına göre yapılacağını ifade etti.

Pakdemirli, kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 olan üreticilere bugün saat 18.00'dan sonra, 0,2 olanlara ise 15 Kasım saat 18.00 itibarıyla ödeme yapılacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bunlarla 2019 yılı ocak ayından bu yana çiğ süt üreticilerimize toplam 915 milyon lira ödemiş olacağız. Ayrıca, 2018 yılı ikinci dönem malak desteği kapsamında 3 bin 465 yetiştiricimize 2,2 milyon lira, kırsal kalkınma desteği adı altında 5 bin 261 kişiye 131 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan üretimi için de 12 firmaya 2,9 milyon lira ödeme yapacağız. Bu ödemelerimiz bu akşam üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Böylece, tarımsal destek ödemeleri kapsamında, çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilerimize bir hafta içinde toplam 284 milyon liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Yapacağımız bu destek ödemelerinin üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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