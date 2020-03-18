Çiftçilere 6 milyon destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 6 milyon destek - Son Dakika Ekonomi

Çiftçilere 6 milyon destek

6 saat önce

Manyas'ta 2019 yılında çiftçilere mazot ve gübre desteğinden bin 888 kişinin yararlanacağı belirtildi.

Çiftçilere 6 milyon destek, System.String[]

Manyas'ta 2019 yılında çiftçilere mazot ve gübre desteğinden bin 888 kişinin yararlanacağı belirtildi.


Tarım ve Orman Bakanlığının Manyas'ta bin 888 üreticiye toplam 6 milyon 132 bin lira mazot ve gübre desteği yapacak. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, 2019 yılı mazot, gübre desteği askı icmalini yayınlandığını belirtti. Erdal Ok, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için muhtarlıklarda ki veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ki listelerden adlarından çıkan hibe kayıtlarını kontrol etmelerinin gerekli olduğunu, kontroller sonrasında hatalı bir durum tespit edilmesi halinde çiftçilerin bir haftalık süreçte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, itirazlarını yapmalarını istedi. - BALIKESİR

Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:17 Kaynak: İHA

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