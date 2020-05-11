Çiftçilere 60 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçilere ücretsiz 60 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Suruç Belediyesi ilçede sebze üretiminin yaygınlaşması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çiftçilere fide desteğinde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, belediye garajında düzenlenen törende, üretimi güçlendirmek için her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Belediye olarak 60 bin fide dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, "Olmazsa olmazımız üretim. Üreteceğiz ve birlikte başaracağız, kazanacağız, büyüyeceğiz. Bu bağlamda bizlerde belediye olarak çiftçilerimize toplamda 60 bin sebze fidesi dağıttık. 40 bin biber, 20 bin de patlıcan fidesi dağıttık. Bu vesileyle buradaki üretimi arttıracağız. Ülkemize, milletimize katkı sağlamış olacağız. Bize destek veren kooperatifimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade de desteklerden dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Amacımız az tarımsal alanı olan ailelere bir gelir kaynağı oluşturmaktır. Özellikle bu işi yapan aileler tercih ediliyor. Sisteme kayıtlı olan bu işle ilgilenen, bu işe uyumlu olan çiftçilerimizin başvurularını aldık." diye konuştu.

Çiftçiler ise ücretsiz fide dağıtımı yapan yetkililere teşekkürlerini iletti.