Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi - Son Dakika

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Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi
6 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki çiftçilere Trabzon Hurması fidanı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:34 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki çiftçilere Trabzon Hurması fidanı verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması verildi. İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen 'Kaplan ve Akbulut' çeşidi 650 adet Trabzon Hurması fidanı çiftçilere dikilmek üzere sunuldu. - ZONGULDAK
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