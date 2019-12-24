Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi - Son Dakika

Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki çiftçilere Trabzon Hurması fidanı verildi.

Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki çiftçilere Trabzon Hurması fidanı verildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması verildi. İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen 'Kaplan ve Akbulut' çeşidi 650 adet Trabzon Hurması fidanı çiftçilere dikilmek üzere sunuldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:34 Kaynak: İHA
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